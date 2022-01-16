Altınordu Tuzla deplasmanında

SPOR Toto 1. Lig'de 3'te 3 yaptıktan sonra evinde Ankara Keçiörengücü'ne 3-2 yenilerek ikinci yarıya mağlubiyetle başlayan Altınordu, bugün deplasmanda Tuzlaspor'la kozlarını paylaşacak. Eyüp Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada hakem Adem Cinek düdük çalacak. Maç beIN Sports Max 1 ve TRT Avaz'dan canlı olarak yayımlanacak. İzmir temsilcisinde tedavileri süren Ahmet Dereli ve Kürşad Sürmeli ile Keçiörengücü maçında sakatlık yaşayan Recep Aydın forma giyemeyecek. Sakatlıktan çıkan Ahmet İlhan'ın durumu maç saatinde netleşecek.

DİĞER