Altınordu kayıp

SPOR Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altınordu, Keçiörengücü maçının ardından dün de deplasmanda Tuzlaspor'a 2-1 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü. 19. dakikada Furkan'ın sağdan ortasında topla buluşan Sami'nin şutu defansa çarparak ağlara gitti: 0-1. 25'te Aykut'un ceza sahası içinde sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti. 35'te Safa'nın sert şutunda Volkan'a çarpan top üstten kornere gitti. 38'de Ferhat'ın soldan ortasında Kutay'ın şutu yan direkte patladı. 44'te Kutay'ın arka tarafta yaptığı ortada Tayfun'un kafa şutunda kaleci Ali Emre'nin müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

SKORU KUTAY BELİRLEDİ

47'DE Tayfun'un kullandığı serbest atışta topa iyi yükselen Kutay, Tuzlaspor'u öne geçiren golü kaydetti: 2-1. 68'de ceza sahası içinde Tuzlasporlu Kutay'ın çok sert şutunda kaleci Ali Emre topa iki hamlede sahip oldu. Altınordu karşılaşmayı 2-1 kaybetti.

MİNİ YORUM - Şerafettin ÇIRACI

Altınordu sadece gol attı o kadar

LİGİN ikinci yarısına yenilgiyle başlayan Altınordu, yoluna yine yenilgiyle devam etti. İzmir temsilcisi Tuzlaspor karşısında attığı golün dışında yokları oynadı. Takımda eksiklerin olduğu bir ortamda sahada oynayan futbolcular ligin başındaki gibi dağınık bir görüntü verdi. Altınordu maçı koparabilir miydi? Bence kocaman bir hayır. Bakın kırmızı-lacivertliler 90 dakika neler yaptı! 19. dakikada rakip kaleye ilk atağını golle sonuçlandırdı. Koskoca ilk 45 dakikada sadece 1 korner atışı kullandı. İkinci yarı dahil korner atışı sadece 3'te kaldı. Yani hücum anlamında yokları oynadı. Enis Destan'a top geldi mi? Ben göremedim. Kısacası toplam 13 ortadan ikisi, 4 şuttan da ikisi isabetliydi. 90 dakikada boyunca çekilen şut sayısı sadece 4. Eğer bu takıma gerekli takviyeler yapılmazsa düşer. Ortada ne felsefe kalır ne de ihracat... Altınordu seneye besleme takım olur, bu da benden söylemesi.