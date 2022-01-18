Altınordu yine düşüşe geçti

Spor Toto 1. Lig'de uzun süre düşme hattında geçirdiği ilk yarının son 5 maçından 4 galibiyetle ayrılarak devre arasına mutlu ve umutlu giren Altınordu, ikinci yarıya ikide sıfırla start vererek yeniden korkulu rüya görmeye başladı. Evinde Ankara Keçiörengücü'ne 3-2 yenildikten sonra önceki günde 1-0 öne geçtiği Tuzlaspor deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle ayrılan İzmir temsilcisi, düşme hattından kurtulma şansını kaçırdı. Ara transfer döneminde arayışta olmasına rağmen henüz takviye yapmayan İzmir ekibinde Ahmet Dereli, Ahmet İlhan ve Recep gibi asların yokluğu hissedildi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, alt sıraları ilgilendiren maçta oyun anlamında iyi bir performans ortaya koyamadıklarını söyledi.

EROĞLU: TOPARLANMALIYIZ

Hüseyin Eroğlu, "İlk yarıda skoru yakaladık. Bireysel hatadan golü yedik. Zemin anlamında topa sahip olmada sıkıntılar yaşadık. Mücadele ettik fakat pozisyon üretemedik. Üretemediğin zaman da gol atamıyorsun. İki maçtır kaybediyoruz. Bir an önce toparlanmamız lazım" dedi.

ENİS DESTAN'DAN CENTİLMENLİK ÖRNEĞİ

Altınordu ile Tuzlaspor arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında tam bir centilmenlik örneği yaşandı. Köşe direği yakınında oluşan karambolde top oyun alanı dışına çıkınca maçın hakemi aut kararı verdi. Altınordu'nun genç oyuncusu pozisyonda topun kendisinden çıktığını maçın hakemine söyledi. Karşılamanın hakemi Adem Cinek, Enis Destan'a teşekkür ederek aut kararını korner olarak değiştirdi. Enis, altyapıda görev aldığı dönemde yine kullandığı haksız penaltıyı bilerek auta göndererek Fair-Play ödülüne layık görülmüştü.