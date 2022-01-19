Altınordu S.O.S veriyor

Spor Toto 1. Lig'de ligin ikinci yarısına aldığı iki mağlubiyetle başlayan düşme hattındaki Altınordu'da işler iyi gitmiyor. Kırmızı-lacivertliler geride kalan 20 haftada kalesinde 40 gol görerek grupta yer alan 19 takım arasında en fazla gol yiyen takım oldu. İzmir temsilcisi, maç başına 2 gol ortalamasıyla en kötü performansı da sergiledi. Altınordu, geride kalan müsabakalarda kalesini sadece 8. haftada İzmir derbisinde Menemenspor'a karşı kapatmayı başarırken, bu maçın ardından 12 haftalık periyotta rakiplerini durduramadı. Altınordu, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 6-2, yine dışarıda İstanbulspor'a 3-0 yenilerek en farklı mağlubiyetlerini yaşadı. İzmir temsilcisi, bu süreçte 3 gol yediği karşılaşmada sadece Ege derbisinde deplasmanda Balıkesirspor'u 4-3 yenmeyi başardı. ■ BERKE ÖZBAY

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