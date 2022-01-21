Altınordu’da işlem tamam

SPOR Toto 1. Lig'de ikinci yarıya aldığı sonuçlarla oldukça kötü başlayan ve düşme hattına konumlanan Altınordu transfer atağına geçti. Kırmızı-lacivertliler, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Manisa FK ile sözleşmesini fesheden Fransa doğumlu 26 yaşındaki ön libero Kubilay Aktaş'la 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Merkez orta saha ve stoper olarak da görev yapabilen Kubilay böylece İzmir temsilcisinin ara transfer döneminde gerçekleştirdiği ilk transfer oldu. Olympique Lyon ve Saint Etienne altyapısında yetişen Aktaş, ülkemizde ilk olarak 2013-14'te Kasımpaşa'da görev aldı.

ALT SIRALARDAN KURTULACAĞIZ

BOLU, İstanbulspor, G.Antep FK ve Denizli'de forma giyen yıldız ilk yarıda 14 maça çıktı. Aktaş, "Altınordu'yu Türkiye'de herkes biliyor. Kendini ispat etmiş bir kulüp. Kulüp hak ettiği yerde değil. Kısa vadede isteğidimiz sonuçları alarak alt sıralardan kurtulacağız" dedi.

HÜSEYİN EROGLU'NUN ELİ GÜÇLENDİ

ALTINORDU'DA kötü gidişe çözüm arayan teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun Kubilay Aktaş transferiyle orta alanda eli güçlendi. Başarılı teknik adam yönetimden savunmanın ortasına da takviye yapılmasını istedi.