Altınordu fena dağıldı

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren ve son iki maçını kaybeden Altınordu, evindeki maçta zirve hesapları yapan İstanbulspor'dan fark yedi: 0-5. 5. dakikada ceza sahası içine giren Ethemi, topu yandan auta attı. 8'de Volkan'ın hatalı pasında topu kapan İbrahim'in şutunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı. 14'te İbrahim'in pasında topla buluşan Ethemi'nin şutu kaleci Ali Emre'den döndü. Meşin yuvarlağı takip eden Topalli'nin vuruşunda kaleci Ali Emre'nin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 0-1. 17'de Melih'in şutunda kaleci Ali Emre topu güçlükle çıkardı, defans uzaklaştırdı. 27'de Sami'nin pasında topla buluşan Enis'in şutunda Ologo gol izni vermedi.

İSTANBULSPOR FARKA KOŞTU

37'de Enis Destan'ın şutu kaleci Alperen'den döndü. Hüsamettin tamamlayamadı. 64'te ceza sahası içinden topla çıkmaya çalışan Rahmi, topu Oğuzhan'a kaptırdı. Ceza sahası içine giren Oğuzhan, İbrahim'e çıkardı: 0-2. 68'te soldan Ethemi'nin pasında topla buluşan Eslem, ceza sahası içinde Berkay'ı gördü. Berkay farkı üçe çıkardı: 0-3. 75'te Muammer'in soldan ortasında Berkay'ın kafa şutu kaleci Ali Emre'de kaldı. 79'de Emir'in aşırtma vuruşunda kaleci Ali Emre topu kornere attı. 81'de Berkay'ın pasında Emir çaprazdan sert vurdu: 0-4. 90'de Emir'in pasında Cajic kaleciyi avladı: 0-5. Altınordu maçı 5-0 kaybetti.

ENİS DESTAN GÖZYAŞI DÖKTÜ

ALTINORDU'NUN Trabzonspor'a göndermeye hazırladığı genç forveti Enis Destan, 5-0'lık İstanbulspor yenilgisi sonrası gözyaşlarını tutamadı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte yere çöken ve gözyaşlarına boğulan futbolcuyu rakip takım oyuncuları uzun süre teselli etti. Enis bir süre sahadan ayrılamazken takım arkadaşları da Enis'in yanına giderek teselliye çalıştı. Enis gözyaşları ile soyunma odasının yolunu tuttu. Altınordu'nun ara transfer döneminde Manisa FK'dan kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Kubilay Aktaş, İzmir ekibiyle dün ilk maçına çıktı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Kubilay'a dün on birde değerlendirdi. Eroğlu, geçen hafta kaybedilen Tuzlaspor maçına göre kadroda iki değişiklik yaptı. Kırmızı-lacivertli ekipte orta alanda Metehan'ın yerine Kubilay'a, Anıl'ın yerine de Kürşad'a şans verdi. İzmir ekibinde Ahmet Dereli ve Recep Aydın sakatlıkları gerekçesiyle kadroda yer almadı. ■ BURAK HAKERLER

MİNİ YORUM/ Serafettin Çıracı

ALTINORDU BÖYLE GİDERSE YANAR

MAÇ ters bir şekilde başladı ve sonucunda farklı bir skorla bitti. Son iki maçtır kazanamayan ve ligin dibinden kurtulamayan Altınordu'nun daha ilk dakikalardan itibaren konuk İstanbulspor'a baskı yapacağını düşünürken, tam tersi oldu. Birbirini iyi ezberleyen İstanbulspor ilk yarı ile özellikle de oyunun son 20 dakikasında İzmir ekibine nefes aldırtmadı. İstanbul ekibinin iyi oyunu skora yansırken, Altınordu için ise fark tam bir hüsran oldu. Geçen sezon Süper Lig'in kapısından dönen, bu sezon ise giden oyuncuların yerlerini dolduramayan İzmir ekibi, 'yokları oynamaya' devam ediyor. Bu gidişat hiç iyi değil! Neden mi? Sahada organize olmakta zorlanan İzmir ekibi, top çalamıyor, pas hatalarının yanı sıra defansta da hatalar yapıyor. Hücuma çıkmakta zorlanan Altınordu, oyundaki ritmi de bir türlü tutturamıyor. Eee böyle de olunca yenilgiler art arda geliyor. Elim yazmaya gitmiyor ama dost acı söyler diyelim; eğer takıma acil olarak takviyeler yapılmazsa bu takım düşer.