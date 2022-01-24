Altınordu’ya kabus çöktü

SPOR Toto 1. Lig'de son olarak İstanbulspor'a evinde 5-0 yenilerek ikinci yarıda 3'te sıfır çeken Altınordu, dibe vurdu. Geçen sezon Altay'la oynadığı Play-Off finalini kaybederek Süper Lig'in kapısından dönen kırmızı- lacivertliler, sezon sonunda 10 futbolcusunu kaybetti. Yerlerini doldurmakta zorlanan İzmir temsilcisi devre arasında da Burak İnce'yi Arminia Bielefeld'e, Enis Destan'ı da Trabzonspor'a satarak daha fazla kan kaybetmeye başladı. Alt sıralardan kurtulamayan ve küme düşmemek için mücadele eden Altınordu, ikinci yarının ilk 3 maçında Keçiörengücü'ne 3-2, Tuzlaspor'a 2-1, İstanbulspor'a 5-0'lık skorla boyun eğdi. Son 3 maçta kalesinde 10 gol gören kırmızı-lacivertliler, bu periyotta rakip kaleye yalnız 3 gol bırakabildi.

ÇOK GOL YİYORLAR

KÖTÜ gidişatı durduramayan, 21 maçta kalesinde 45 gol görerek en fazla gol yiyen takım olan Altınordu, 2014-2015 sezonundan bu yana yer aldığı Birinci Lig'deki en kötü dönemini geçiriyor.



EROĞLU: YAKIŞMADI

İSTANBULSPOR'A 5-0 mağlup olan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, farklı skora üzüldüklerini söyledi. Eroğlu, "Maç kaybedilebilir ama böyle kaybetmek bize yakışmadı. Rakibimizin direncini kırdık ama ikinci yediğimiz golden sonra psikolojik olarak oyundan düştük. Teslim olduk. Zaten yaptığımız hatalar ardı ardına geldi ve goller yedik. Milli takım arasını iyi değerlendireceğiz" dedi.