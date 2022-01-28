Kaptan dümende

SPOR Toto 1. Lig'de milli araya 5-0'lık İstanbul yenilgisi sonrası düşme potasında giren Altınordu'da kaptan Ahmet İlhan Özek kötü gidişe 'dur' demek için dümene geçti. 33 yaşındaki tecrübeli kaptan, morali hayli bozuk olan kırmızı- lacivertli futbolcularla bir toplantı yaparak moral verdi. Tecrübeli futbolcunun, özellikle altyapıdan yetişen gençlere seslenerek, "Moral bozmamızın bir anlamı yok. İlk yarının son 5 maçında iyi bir takım olduğumuzu herkese gösterdik. Yine aynısını başarabiliriz. Yeter ki kendinize güvenin" dediği öğrenildi.

BU SÜREÇTEN ÇIKACAĞIZ

KENDİSİYLE birlikte ön libero Kürşad ve santrfor Ahmet Dereli'nin iyileştiğini, eksiklerin dönmesiyle artık daha güçlü bir takım olacaklarını anlatan Ahmet İlhan Özek, "Bu süreçten hep birlikte çıkacağız. Ben buna inanıyorum, siz de sonuna kadar inanın Siz sadece çalışmaya devam edin. Moralinizi asla bozmayın" şeklinde konuştu. İzmir temsilcisinde genç futasla konuşbolcuların da bu konuşma üzerine kaptanlarına başarı sözü verdiği ifade edildi.