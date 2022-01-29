Altınordu harıl harıl

SPOR Toto 1. Lig'de ikinci yarının ilk 3 maçını kaybederek yeniden düşme hattına gerileyen Altınordu, ara transfer döneminde iki oyuncuyla daha anlaşma yapmayı planlıyor. Altyapısından yetişen genç orta saha oyuncusu Burak İnce'yi Bundesliga ekibi Arminia Bielefeld'e gönderdikten sonra golcü Enis Destan'ı Trabzonspor'a uğurlayan İzmir temsilcisi sadece Manisa FK'dan gurbetçi ön libero Kubilay Aktaş ile sözleşme imzaladı. Kırmızı-lacivertliler, stoper ve kanat oyuncusu arayışlarını sürdürüyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, takıma yapılacak takviye çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

HER TEKNİK ADAM OYUNCU İSTER

EROĞLU, "Hangi hocaya sorsanız, herkes transfer ister. Alacağımız futbolcular hem bizimle çıkış yakalayacak hem de takıma katkı sunacak oyuncular olacak. Devre arasında transfer zor oluyor ama çalışmalarımız sürüyor" dedi.