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Haberler Altınordu Altınordu’da gündem takviye

Altınordu’da gündem takviye

31.1.2022

Altınordu’da gündem takviye

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu açıklamalarda bulundu. Lige verilen arada Süper Lig ekibi Göztepe ile hazırlık maçında karşılaşan ve sahadan 1-0 yenik ayrılan kırmızı-lacivertlilerin teknik patronu, hücum bölgesinde kendilerini geliştirmeleri gerektiğini dile getirdi. Göztepe ile oynanan maçta takımının performansından memnun kaldığını ifade eden Eroğlu, "Bizim adımıza iyi bir prova oldu. Hücum bölgesinde eksiklerimiz var. Gol atmakta ya da pozisyona girmekte biraz sıkıntı yaşadık. Ancak bu özel maç bize iyi bir mesaj verdi. Transfer çalışmalarız ise sürüyor. Bu dönemde 2 ya da 3 oyuncu takviyesi yapacağız" diye konuştu.