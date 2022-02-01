Genç eldivenler ışık verdi

ALTINORDU'DA hafta sonu Göztepe ile oynanan hazırlık maçında görev alan genç kaleciler Arif Şimşir ve Mert Furkan Bayram, sergiledikleri performansla teknik ekibin yüzünü güldürdü. A takımın 5. kalecisi olan 16 yaşındaki Arif ilk 45 dakikada, 4. kaleci olan 17 yaşındaki Mert Furkan ise ikinci 45 dakikada kırmızı-lacivertli ekibin kalesini korudu. Genç eldivenler, Süper Lig temsilcisi Göztepe'ye penaltı golüyle 1-0 yenildikleri özel müsabakada başarılı kurtarışlar yaparak alkış topladı. Kaleci başantrenörü Atilla Küçüktaka, "Genç kalecilerimizin vereceği performans, özgüvenleri açısından çok önemliydi. Gittikçe kaleci profilimiz yerine oturmaya başlıyor. 17-18 yaşlarındaki kalecilerle önce Türkiye'ye sonra Avrupa'ya meydan okuyacağız" dedi.

ARİF ŞİMŞİR: HEYECANIMIZI YENDİK

ALTINORDU'NUN genç kalecilerinden Arif Şimşir, "Göztepe karşısında heyecanımı çabuk yendim. Deneyimi yüksek bir maçtı. Harika geçti" yorumu yaptı. Mert Furkan ise büyük bir deneyim kazandığını söyledi.

ALTINORDU'NUN ACI GÜNÜ MUZAFFER ÇETİN VEFAT ETTİ

ALTINORDU, eski futbolcusu ve eski kulüp müdürü Muzaffer Çetin, 83 yaşında hayatını kaybetti. Kırmızı- lacivertliler, Muzaffer Çetin için başsağlığı mesajı yayımladı. Altınordu Futbol Kulübü'nün 1965-1966 sezonunda Süper Lig'e çıkan efsane kadrosunda sol bek olarak yer alan ve 1959-1967 yılları arasında 8 yıl boyunca kırmızılacivertli formayı terleten Muzaffer Çetin, 83 yaşında hayatını kaybetti. Muzaffer Çetin'in vefat haberi üzerine Altınordu, başsağlığı mesajı yayımladı.