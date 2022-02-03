  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altınordu Altınordu harekatı

Altınordu harekatı

İzmir ekibi, Ankaragücü’nde forma giyen 24 yaşındaki Erdi Dikmen'i transfer etmek istiyor.

3.2.2022

Altınordu harekatı

Spor Toto 1. Lig'de düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altınordu'da transfer çalışmaları sürüyor. Kırmızı-lacivertliler, Ankaragücü'nden stoper Erdi Dikmen'e kanca attı. Bu sezon ilk yarıda Başkent ekibiyle ligde ve kupada 3'er maça çıkan 24 yaşındaki savunmacının kulübüyle bonservis sorununu çözmesi halinde İzmir temsilcisine imza atabileceği ifade edildi. Altyapısından yetiştiği Samsunspor'da profesyonel olan Erdi Dikmen, 2018-19'da Keçiörengücü formasıyla 2. Lig'de şampiyonluk yaşadı. 2020-2021'de Ankaragücü'ne transfer olup Süper Lig'de 25 maça çıkan defans oyuncusu sarı-lacivertli ekipte geçen sezon küme düşme acısı yaşadı.

'KAYBETMEK YOK'
LİGDE ikinci yarıya istediği gibi başlayamayan, aldığı sonuçlarla düşme hattına gerileyen, son üç haftada Keçiörengücü, Tuzlaspor (D) ve İstanbulspor'a kaybederek galibiyete hasret kalan Altınordu, Bursa deplasmanında mutlak 3 puana odaklandı. Karşılaşmaya kazanmak için çıkacaklarını belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Puan kaybına tahammülümüz yok" dedi.