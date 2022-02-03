Altınordu harekatı

Spor Toto 1. Lig'de düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altınordu'da transfer çalışmaları sürüyor. Kırmızı-lacivertliler, Ankaragücü'nden stoper Erdi Dikmen'e kanca attı. Bu sezon ilk yarıda Başkent ekibiyle ligde ve kupada 3'er maça çıkan 24 yaşındaki savunmacının kulübüyle bonservis sorununu çözmesi halinde İzmir temsilcisine imza atabileceği ifade edildi. Altyapısından yetiştiği Samsunspor'da profesyonel olan Erdi Dikmen, 2018-19'da Keçiörengücü formasıyla 2. Lig'de şampiyonluk yaşadı. 2020-2021'de Ankaragücü'ne transfer olup Süper Lig'de 25 maça çıkan defans oyuncusu sarı-lacivertli ekipte geçen sezon küme düşme acısı yaşadı.

'KAYBETMEK YOK'

LİGDE ikinci yarıya istediği gibi başlayamayan, aldığı sonuçlarla düşme hattına gerileyen, son üç haftada Keçiörengücü, Tuzlaspor (D) ve İstanbulspor'a kaybederek galibiyete hasret kalan Altınordu, Bursa deplasmanında mutlak 3 puana odaklandı. Karşılaşmaya kazanmak için çıkacaklarını belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Puan kaybına tahammülümüz yok" dedi.