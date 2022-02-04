Altınordu’da parola galibiyet

SPOR Toto 1. Lig'de ikinci yarının ilk 3 maçını kaybederek düşme hattına dönen 16. sıradaki 22 puanlı Altınordu, cumartesi günü deplasmanda bir basamak altında yer alan 20 puanlı Bursaspor'la oynayacağı karşılamaya mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Bursaspor'u mağlup etmek istediklerini söyleyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Milli arada eksikliklerimizi giderdik. Geçen hafta sonu Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile oynadığımız özel maç bizim için umut verici oldu" diye konuştu.

EROĞLU: HAYATİ BİR MAÇ

HER zaman olduğu gibi oyunlarını geliştirmeye de çalıştıklarını ifade eden Hüseyin Eroğlu şöyle devam etti: "Bazı eksiklerimiz de var ama bunları bahane olarak görmüyoruz. Bursaspor maçını kazanarak kritik bir hamle yapmış olacağız. Bizim için artık rakibin adının bir önemi yok. Her maç bizim için çok zorlu. Tüm maçlarımız hayati bir önem taşıyor. Biz zaten çok iyi çalışan ve sistem oynayan takımız. Cumartesi günü inşallah Bursaspor maçını kazanarak tekrar bir çıkış serisi başlatmak istiyoruz."