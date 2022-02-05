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Haydi Altınordu

Oynadığı son 3 maçta 3 yenilgi alarak ateş hattına düşen İzmir ekibi, bugün deplasmanda 16.00’da Bursaspor’un konuğu olacak

5.2.2022

Haydi Altınordu
SPOR Toto 1. Lig'de ikinci yarıda üst üste 3 mağlubiyet alarak düşme hattına gerileyen Altınordu bugün kendisi gibi ateş çemberinden çıkmaya çalışan Bursaspor'a konuk olacak. Bitci Timsah Park'ta saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Bülent Birincioğlu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports Max 1 ve TRT Spor'dan canlı olarak yayımlanacak. Ligde Altınordu 22 puanla 16. sırada, Bursaspor ise 20 puanla 17. basamakta yer alıyor. İzmir temsilcisinde sakatlıktan çıkan Ahmet Dereli ile Recep'in forma giyebileceği öğrenildi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini ve Bursa'dan galibiyetle dönerek yeniden çıkışa geçmeyi hedeflediklerini söyledi.