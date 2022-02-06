Altınordu puana hasret

Spor Toto 1. Lig'in 23. hafta maçında Altınordu deplasmanda Bursaspor'a 1-0 yenildi. Bu sonuçla yeşil-beyazlı ekip, 6 maçlık galibiyet hasretine son verirken İzmir temsilcisinin 3 puan özlemi 4 maça çıktı. 19. dakikada İsmail Yüksek sağ kanattan hareketlenen Namık Alaskarov'u gördü. Ceza sahasına giren Alaskarov'un uzak köşeye doğru yaptığı vuruşta top auta gitti. 28'de savunmadan atılan uzun topla buluşan Alaskarov, pasını içeri kat eden Hasan Ayaroğlu'na verdi. Ceza sahasına girdikten sonra rakibinden sıyrılan Hasan, yakın direğe doğru yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

ÇABALAR SONUÇ GETİRMEDİ

61'de topla buluşan Muzaffer, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti, erhan topu çeldi. 70'te yaptığı baskıyla Altınordu savunmasından topu kapan Hasan Ayaroğlu, kaleciyle karşıyayken vuruşunu yaptı. Kaleciden dönen topu savunması kornere gönderdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Altınordu, Bursa'dan 1-0 mağlup döndü.

İKİ İSİM CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

ALTINORDU'DA iki isim Bursaspor karşılaşmasında gördükleri sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düştü. Kırmızı-lacivertlilerde karşılaşmaya ilk on birde başlayan Yusuf Arslan ile oyuna 58. dakikada giren Ahmet Dereli cezalı duruma düşerek cumartesi günü İzmir'de oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

EROĞLU'NDAN 3 DEĞİŞİKLİK

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Bursa deplasmanında sahaya 3 değişiklikle çıktı. Eroğlu geçen hafta İstanbulspor karşılaşmasının başlangıç kadrosunda görev verdiği Furkan Metin yerine Rıdvan Koçak'ı, Rahmi Salih Kaya yerine Yusuf Arslan'ı, Trabzonspor'a transfer olan Enis Destan yerine ise Ahmet İlhan'ı sahaya sürdü. Kırmızılacivertlilerde Ankaragücü'nden yeni transfer edilen Erdi Dikmen ise mücadeleye yedekler arasında başladı.

MİNİ YORUM/ Hayri Ülgen

ALTINORDU ATEŞ ÇEMBERİNDE

ALTINORDU, her geçen gün kendini zora sokuyor. Öyle maçlar kaybetti ki o maçlardan 2 tanesini alabilmiş olsaydı, bugün hiç olmazsa tehlikeli bölgede olmazdı, takımda bir umut olurdu. Bursaspor karşısında seyrettiğim Altınordu takımı yediği golde bir amatörden farksızdı. Bursasporlu futbolcu toplu alıyor, gidiyor, vuruyor ve 30 metreden golü atıyor. Böyle bir defans anlayışı olmaz. Zaman zaman Altınordu iyi de futbol oynadı, gol pozisyonlarına da girdi. Ama maalesef Bursa'nın puana daha çok ihtiyacı olduğu için taraftarıyla da bütünleşerek maçı kazanmasını bildi. Bu maç 6 puanlık maçtı. Şimdi teknik direktör Hüseyin Eroğlu ve futbolcuları şapkalarını masaya koyup, 'Biz neredeyiz? Bu ateş çemberinden nasıl kurtuluruz?' diye düşünüp ona göre hareket etmeli. Dost acı söyler ve ben doğruyu söylemek mecburiyetindeyim. Dediğim şeyi yapmazsanız yarın çok geç olur.