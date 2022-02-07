Altınordu’da kötü gidişat sürüyor

SPOR Toto 1. Lig'de deplasmanda kendisi gibi kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor'a 1-0 mağlup olan Altınordu'nun mağlubiyet serisini 4 haftaya yükseldi. Ligin ikinci yarısında üst üste Keçiörengücü, Tuzlaspor (D), İstanbulspor ve Bursaspor'a (D) mağlup olan İzmir temsilcisi düşme hattından kurtulamadı. Bu 4 karşılaşmada kalesinde 11 gol gören kırmızı-lacivertliler, son 2 müsabakada gol atma başarısı gösteremedi. İzmir ekibi, bu sezon 10. dış saha maçında 8. yenilgisini alarak umut vermedi. Geçen sezon Play-Off finali oynadığı ligde bu sezon kabus gören İzmir ekibi Altınordu, küme düşecek 4 takımdan biri olmamak için yaşam savaşı verecek.