Altınordu diken üstünde

Spor Toto 1. Lig'de ligin ikinci yarısına kötü başlayan ve oynadığı son 4 maçta galibiyet yüzü göremeyerek ateş hattından bir türlü çıkamayan Altınordu'yu şimdi de çok zorlu maçlar bekliyor. Kırmızı-lacivertiler, önündeki 6 maçta 3'ü düşme hattında, biri şampiyonluk iki de Play-Off mücadelesi veren ekiplerle mücadele edecek. İzmir temsilcisi Altınordu, bu süreçte pazar günü evinde kendisi gibi kümede kalma hesapları yapan Ankara temsilcisi Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Ardından deplasmanda yine ateş hattında bulunan Denizlispor'un konuğu olacak.

ÇOK İNCE HESAPLAR YAPILIYOR

Altınordu, Denizlispor'dan sonra sahasında Play-Off hattında bulunan 4. sıradaki Bandırmaspor'u konuk edecek. Kırmızılacivertliler, alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Menemenspor ile İzmir derbisinde kapışacak. İzmir ekibi, serinin 5. maçında Play-Off hattında 3. sırada yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u İzmir'de ağırlayacak. Altınordu, 6 maçlık zorlu mücadelede şampiyonluk hesapları yapan ikinci sıradaki Ümraniyespor'la İstanbul'da kapışacak. İzmir temsilcisi 6 maçtan alacağı sonuçlara göre ligdeki kaderini çizecek.

ALTINORDU'NUN METEHAN ISRARI

ALTINORDU, Adana Demirspor'da forma giyen eski oyuncusu Metehan Mimaroğlu'nun peşini bırakmıyor. Bir süredir Metehan'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan kırmızı-lacivertlilerin, 27 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak tarafından bonservis ücreti 500 bin Euro olarak açıklanan Metehan için pazarlıkların sürdüğü belirtildi. Ara transfer döneminde Manisa Futbol Kulubü'nden ön libero Kubilay Aktaş ve Ankaragücü'den stoper Erdi Dikmen'i kadrosuna katan İzmir temsilcisi, Metehan'ı da renklerine bağlayarak transfer defterini kapatmayı planlıyor.