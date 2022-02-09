Altınordu çıkış arıyor

Spor Toto 1. Lig'de ikinci yarıda oynadığı 4 maçı kaybederek düşme hattından kurtulamayan Altınordu, cuma günü evinde oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşmasıyla birlikte yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Ligin ikinci yarısında galibiyet sevinci yaşayamayan kırmızı- lacivertliler, iç sahada Keçiörengücü'ne 3-2, İstanbulspor'a 5-0, deplasmanda ise Tuzlaspor'a 2-1 yenildi. Son olarak da deplasmanda Bursaspor'a tek golle mağlup olan İzmir ekibinin teknik patronu Hüseyin Eroğlu, "Bursaspor maçının ikinci yarısında istediklerimiz olmaya başladı. Bu oyunumuzu devam ettirip skora yansıtacağız. Sakatlıktan çıkan Ahmet Dereli, Recep gibi oyuncularımız aramıza katıldıktan sonra daha güçlü olacağız" dedi.

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