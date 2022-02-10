  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altınordu Kaptan söz verdi

Kaptan söz verdi

Ligde oynadığı son 4 maçı kaybeden düşme hattındaki Altınordu’da Ahmet İlhan Özek, bu kez Gençlerbirliği’ni yeneceklerini söyledi

10.2.2022

Kaptan söz verdi
SPOR Toto 1. Lig'de oynadığı son 4 maçı kaybeden ve ateş hattından çıkamayan Altınordu'da kaptan Ahmet İlhan Özek, bu kez Gençlerbirliği'ni yenerek düzlüğe çıkacaklarını söyledi. Yarın kendisi gibi üst üste mağlubiyetler alan Başkent ekibini Bornova Stadı'nda ağırlayacak olan İzmir ekibinde Ahmet İlhan Özek, "Daha önce 2 sezon formasını giydiğim Gençlerbirliği ile puan tablosunda birbirimize yakınız. Gençlerbirliği bize en yakın rakiplerden biri. Son zamanlarda sahada istediklerimizi yapmaya başladık, oyunsal anlamda iyi gidiyoruz fakat bir türlü sonuca yansıtamıyoruz. Birinci ve ikinci bölgelerde iyi oynuyoruz ama üçüncü bölgeye oyunumuzu taşıyamıyoruz. Yaşadığımız sıkıntıların başında bu geliyor. Yeni gelen takım arkadaşlarımızla beraber bu sorunları çözeceğiz. Gençlerbirliği maçını kazanıp ardından Denizlispor müsabakasını da kazanarak bir çıkış başlatmak istiyoruz. Takım olarak bunu başaracak gücümüz var. Artık kazanma zamanı" dedi.