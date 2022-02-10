Kaptan söz verdi

SPOR Toto 1. Lig'de oynadığı son 4 maçı kaybeden ve ateş hattından çıkamayan Altınordu'da kaptan Ahmet İlhan Özek, bu kez Gençlerbirliği'ni yenerek düzlüğe çıkacaklarını söyledi. Yarın kendisi gibi üst üste mağlubiyetler alan Başkent ekibini Bornova Stadı'nda ağırlayacak olan İzmir ekibinde Ahmet İlhan Özek, "Daha önce 2 sezon formasını giydiğim Gençlerbirliği ile puan tablosunda birbirimize yakınız. Gençlerbirliği bize en yakın rakiplerden biri. Son zamanlarda sahada istediklerimizi yapmaya başladık, oyunsal anlamda iyi gidiyoruz fakat bir türlü sonuca yansıtamıyoruz. Birinci ve ikinci bölgelerde iyi oynuyoruz ama üçüncü bölgeye oyunumuzu taşıyamıyoruz. Yaşadığımız sıkıntıların başında bu geliyor. Yeni gelen takım arkadaşlarımızla beraber bu sorunları çözeceğiz. Gençlerbirliği maçını kazanıp ardından Denizlispor müsabakasını da kazanarak bir çıkış başlatmak istiyoruz. Takım olarak bunu başaracak gücümüz var. Artık kazanma zamanı" dedi.

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