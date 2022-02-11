Kır zinciri Altınordu

SPOR Toto 1. Lig'de düşme hattındaki Altınordu, bugün evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Bornova Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak. Kırmızı- lacivertlilerde, sarı kart cezalısı stoper Yusuf Yalçın ve santrafor Ahmet Dereli forma giyemeyecek. Ligde Altınordu 22 puanla 17. sırada, Başkent ekibi ise 26 puanla 14. basamakta yer alıyor.

ÇIKIŞ SÜRECİ BAŞLAYACAK

ALTINORDU Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kritik bir karşılaşma oynayacaklarını belirterek, "Bu maçı kazandığımız takdirde bize değer katacaktır. Rakibin durumunu biliyoruz ama önemli olan sahada bizim ne yapacağımız. Bu maçla çıkış sürecini başlatacağız" dedi.

KIRMIZI-LACİVERTLİLERDE SARI ALARM

ALTINORDU'DA G.Birliği maçı öncesi sarı alarm verildi. Kırmızı- lacivertli ekipte, bugünkü kritik maça Metehan Yılmaz, Hüsamettin Yener ve Kenan Fakılı 3'er sarı kartla ceza sınırında çıkacaklar.

MİLLİ DAVET

TÜRKİYE U18 Milli Takımı, 16-18 Şubat tarihlerinde Antalya'da Litvanya ile hazırlık maçları oynayacak. Maç öncesinde aday kadroya davet edilen futbolcular, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı. U18 Milli Takım Teknik Direktörü Ali Nadir Başkan tarafından davet edilen futbolcular arasında Altınordu A Takımı'nda forma giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Sami Satılmış ve Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U19/18 Takımı'ndan 17 yaşındaki sağ bek Berke Kılıç da yer aldı. Futbolcular, 13 Şubat 2022 Pazar günü saat 18.00'de Belek'te toplanacak. Sami bu sezon A Takım'da 17 maçta forma giyerken 3 gol kaydetti. Berke ise U-19 takımıyla 10 maça çıktı.