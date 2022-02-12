Altınordu’nun tadı tuzu yok

Spor Toto 1. Lig'de kurtuluş mücadelesi veren düşme hattındaki Altınordu, evinde oynadığı maçta Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildi. Oynadığı son 4 karşılaşmayı kaybeden İzmir ekibi, Başkent temsilcisine de mağlup olarak kötü gidişatını sürdürdü. 4'te Altınordu savunmasının pas hatasında ceza sahası dışında topla buluşan Eleke, topu ceza sahasına sürerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Eleke'nin şutunu kaleci Ali Emre kurtardı. 25'te Ali Dere'nin sert şutunda savunmadan dönen top Recep Aydın'ın önünde kaldı. Recep Aydın'ın yaptığı vuruşla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 45+1'de ani gelişen G.Birliği atağında Ömürcan'ın ortasına gelişine vuran Sandro Lima, beraberliği sağladı: 1-1.

ELEKE TAKIMINA HAYAT VERDİ

57'de sağ kanattan atak yapan Gençlerbirliği'nde Barış'ın ara pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Eleke, kaleciyi çalımlayarak topu ağlara gönderdi: 1-2. 67'de sol kanattan gelişen Altınordu atağında Ahmet İlhan'ın ortasına kafa vuruşu yapan Recep'in pozisyonunda kaleci Ramazan topun sahibi oldu. 86'da orta alandan yüklenen Altınordu'da, Emircan ceza sahası yayı içerisinde topu sağına çekerek kaleye vurdu, kaleci Ramazan topu kurtardı. Karşılaşmayı 2-1 kaybeden ve ateş hattından çıkamayan Altınordu'da futbolcular maçın bitiminde büyük üzüntü yaşadı.

EROĞLU'NDAN FARKLI 11

Üst üste aldığı olumsuz sonuçlarla düşme hattına çakılan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğolu, G.Birliği karşısına farklı 11'le çıktı. Kırmızı-lacivertli ekibin geçen hafta 1-0 yenildiği Bursaspor maçı on birinde 4 değişiklik yapıldı. Savunmada Rıdvan'ın yerine Furkan, Yusuf'un yerine Erdi forma giyerken, orta alanda ise Sami'nin yerine Recep, Feyttullah'ın yerine de Kenan görev yaptı. Ara dönemde kadroya katılan Erdi ve Kubilay da 11'de aldı. Erdi ikinci, Kubilay üçüncü kez kırmızı-lacivertli formayı giydi. Son galibiyetini Boluspor önünde alan İzmir ekibi, ardından Keçiörengücü, Tuzlaspor, İstanbulspor, Bursaspor ve Gençlerbirliği'ne yenilmekten kurtulamadı.

■ BURAK HAKERLER