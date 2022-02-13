Kabus çöktü

Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek üst üste 5. mağlubiyetini alan Altınordu, kabustan uyanamadı. İlk yarının son 5 maçında 4 galibiyet alarak üst sıralar için umutlanan ancak ikinci devreye 5'te sıfırla başlayan İzmir temsilcisi kan kaybetmeye devam ediyor. Keçiören, Tuzla (D), İstanbul, Bursa (D), G.Birliği'ne art arta yenilen kırmızı-lacivertliler, 22 puanda kalıp düşme hattının gediklisi oldu.

23 MAÇTA 15 YENİLGİ ALDI

Bu sezon ikinci kez üst üste 5 maç kaybeden Altınordu, aldığı kötü sonuçlarla tehlike sinyalleri vererek sevenlerini tedirgin ediyor. Oynadığı 23 maçta 15 mağlubiyet, 1 beraberlik, 7 galibiyet alan İzmir ekibi, kalesinde gördüğü 48 golle en kötü savunma performansına sahip takım konumunda. Kendisi gibi kümede kalma mücadelesi veren Altaş Denizlispor'a konuk olacak Altınordu'da forvet Ahmet Dereli ve stoper Yusuf Yalçın'ın sarı kart cezaları sona erdi.



EROĞLU: DAHA AZ HATA YAPMALIYIZ

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, bekleneni veremediklerini belirterek, "Şu anda psikolojik olarak kırılmalar yaşıyoruz. Bir şekilde gol bulup onu korumamız ve yemememiz lazım. Bunlar bizim için önemli. Bunun üzerinde daha çok yoğunlaşacağız. Savunma anlamında daha dengeli olmaya başladık ama daha az hata yapmamız gerekiyor" dedi.