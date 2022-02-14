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Altınordu sancılı

Son 5 maçını kaybederek ateş hattından çıkamayan İzmir ekibi, öne geçip kalesini gole kapatamadığı 6 karşılaşmada 18 puan kaybetti

14.2.2022

Altınordu sancılı

SPOR Toto 1. Lig'de evinde 1-0 öne geçtiği maçta Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek üst üste 5. mağlubiyetini alan düşme hattındaki Altınordu, bu sezon ilk golü bulduğu 6 karşılaşmada skor üstünlüğünü koruyamayıp sahadan boynu bükük ayrıldı. İzmir temsilcisi ilk yarıda Gençlerbirliği'ne konuk olduğu randevuda 1-0 öne geçip müsabakayı 3-2 kaybetti. Aynı şekilde ilk golü attığı karşılaşmalarda Erzurumspor'a 6-2, Eyüpspor'a 2-1, Keçiörengücü'ne 3-2, Tuzlaspor'a 2-1 yenilen kırmızı-lacivertliler, son olarak G.Birliği önünde galibiyet için eline geçirdiği avantajı kullanamadı. Altınordu öne geçip kalesini gole kapatamadığı bu 6 maçta 18 puan kaybetti. FAZLA HATA YAPMAMALIYIZ
TEKNİK direktör Hüseyin Eroğlu, son 5 maçta istedikleri sonuçları elde edemediklerini belirtti. Eroğlu, "Maç içerisinde bireysel hataları en aza indirgememiz gerekiyor. Bu sorunu da çözeceğiz" dedi.