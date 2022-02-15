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Haberler Altınordu Altınordu camiasının acı günü! Eski başkanlarından İrfan Keskin vefat etti

Altınordu camiasının acı günü! Eski başkanlarından İrfan Keskin vefat etti

Son dakika.. Altınordu'nun eski başkanlarından İrfan Keskin 77 yaşında hayatını kaybetti. Klüp yayınlaıdğğı mesajda "Altınordumuzun 90'lı yıllarda belirli dönemlerde başkanlığını yapmış olan İrfan Keskin'in vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah'tan rahmet, Keskin'in ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

15.02.2022, 12:34 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022, 12:34

Altınordu camiasının acı günü! Eski başkanlarından İrfan Keskin vefat etti

Altınordu'nun eski başkanlarından İrfan Keskin 77 yaşında hayatını kaybetti. Kırmızı-lacivertliler, İrfan Keskin için başsağlığı mesajı yayımladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu Futbol Kulübü, güne acı bir haberle uyandı. Kırmızı-lacivertlilerin eski başkanlarından İrfan Keskin, 77 yaşında hayatını kaybetti. İzmir temsilcisi, Keskin'in vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:



"Altınordumuzun 90'lı yıllarda belirli dönemlerde başkanlığını yapmış olan İrfan Keskin'in vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah'tan rahmet, Keskin'in ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."