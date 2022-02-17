Altınordu yine kayıp

Spor Toto 1. Lig'in alt sıralarını yakından ilgilendiren maçta Altaş Denizlispor Ege derbisinde Altınordu'yu 1-0 ile geçti. Ligde 4 maçlık galibiyet hasretini bitiren yeşil-siyahlılar, kurtuluş umudunu yeşertti. 22'de Kürşat'ın ceza alanı dışından sert şutunu Stackhowiak 2 hamlede önledi. 34'te Gökhan ortaladı, Ömer'in kafa vuruşunda top ağlara gitti ama ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İlk yarı golsüz sona erdi.

TEK GOL GALİBİYETE YETTİ

58'de Gökhan'ın kullandığı faul atışında 2020-21 sezonunda Denizlispor forması giyen Kubilay, topu uzaklaştırmak isterken kafa ile topu kendi kalesine gönderdi: 1-0. 64'te İlhan Depe topla hareketlendi, sağında ki Ömer'e aktardı. Ömer ceza alanı içinden sert vurdu, kaleci Ali Emre çıkartı. 69'da Furkan sağdan ortaladı, kale sahası önünde Hüsamettin vuruşunda köşeye giden topu Stackhowiak son anda kornere çeldi. Ege derbisini Denizlispor 1-0 kazandı.

ALTYAPIDAN 4 OYUNCU OYNADI

Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın ilk 11'de altyapıdan en az 4 oyuncu kullanma ilkesini uygulayan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Gençlerbirliği maçında 3 futbolcu oynatarak ilk kez bozduğu bu ilkeyi Altaş Denizlispor maçında devam ettirmedi. Eroğlu, Denizlispor maçının ilk 11'inde altyapıdan yetişen 4 futbolcu Kaleci Ali Emre (23), sağ bek Furkan (19) sağ kanat Kenan (19) ve defans oyuncusu Yusuf Yalçın Arslan'a (24) görev verdi.