Kayıp aranıyor

SPOR Toto 1. Lig'de önceki gün deplasmanda düşme hattındaki rakiplerinden Altaş Denizlispor'a 1-0 yenilerek üst üste 6. mağlubiyetini alan Altınordu, mazisini arıyor. Geçen sezon final maçında Altay'a elenerek Süper Lig'in kapısından dönen İzmir temsilcisi, bu sezon umduğunu bulamadı. Art arda yaşadığı kayıplar neticesinde 19 takımlı ligde 18. sıraya gerileyen ve düşme korkusu yaşayan kırmızı-lacivertliler, kabus dolu haftalardan bir türlü çıkamıyor.

SON 14 YILIN EN KÖTÜ SERİSİ

Önceki gün Denizlispor'a yenilerek üst üste 6. mağlubiyetini alan Altınordu, 14 yıl sonra art arda 6 maç kaybetti. 2. Lig'de mücadele ettiği 2008'de Bucaspor (D), Denizli Bld, Tarsus İdman Yurdu (D), Akhisarspor, Fethiyespor (D) ve Adana Demirspor'a üst üste yenilen İzmir temsilcisi, o sezon küme düşerek 3. Lig'in yolunu tutmuştu.

SADECE MENEMEN MAÇINDA

Bu sezon ikinci yarıda çıktığı 6 müsabakada Keçiörengücü, Tuzlaspor (D), İstanbulspor, Bursaspor (D), Gençlerbirliği ve son olarak Denizlispor'a boyun eğen ve 22 puanda kalan kırmızı-lacivertliler, 18. sıraya geriledi. Altınordu öte yandan ligin kalesinde en çok gol gören takımlar listesinde de zirveye çıktı. Altınordu, 24 haftada tam 49 gole engel olamadı ve savunmada büyük bir zaaf gösterdi. İzmir ekibi, geride kalan maçlarda kalesini sadece 8. haftada derbide Menemenspor'a karşı kapatmayı başarmıştı.