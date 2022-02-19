Altınordu’ya tam destek

Altınordu'ya kulüp dernek yönetiminden tam destek geldi. Altınordu Spor Kulübü'nün 2012 yılında önemli bir karar alarak, futbol şubesini Altınordu Futbol Yatırımları AŞ'ye devrettiğini hatırlatan Sinan Bezircilioğlu, "Şirketleşmeyle beraber, son 10 yılda büyük atılımlar yapıldı, Avrupa standartlarında tesislerde binlerce vatan evladı, karakterli, iyi birey ve aynı zamanda iyi futbolcu yetiştiren kulübümüz taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı" dedi.

ARMA KUTSALDIR

"Futbolda A takımımız zor günler geçirmektedir" diyen Bezircilioğlu, "Kırmızı-lacivert renklere gönül verenler olarak takımımızın kalan maçlarda başarılı sonuçlar alarak, ligde layık olduğu yerlere geleceğine inanıyoruz. Cumhuriyetimizin ilk kulübü olan Altınordu'muzun arması bizim için mukaddestir. Bizler tüm camia olarak bizi temsil eden tüm branşlardaki takımlarımızın, oyuncularımızın, heyetlerimizin her zaman yanında olmaya, destek vermeye devam edeceğiz" dedi.



DERDİ GOL

İKİNCİ yarıda oynadığı 6 karşılaşmada puan yüzü göremeyen Altınordu, son 4 maçında sadece 1 kez gol sevinci yaşadı. İzmir temsilcisi son 4 haftada İstanbulspor'a 5-0, Bursa ve Denizli'ye 1-0, G.Birliği'ne 2-1 yenilirken, bu periyotta gol atan tek oyuncu Recep oldu. 24 maçta kalesinde gördüğü 49 gol ile en fazla gol yiyen takım olan kırmızı-lacivertliler, düşme hattından kurtulamadı.