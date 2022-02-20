Altınordu’ya iyi haber

SPOR Toto 1. Lig'de son olarak deplasmanda Altaş Denizlispor'a 1-0 yenilerek üst üste 6. maçını kaybeden Altınordu'ya stoper Erdi Dikmen'den sevindirici haber geldi. Ayak tırnağının kırılması nedeniyle Denizli deplasmanında kadroda yer almayan tecrübeli savunmacının takımla antrenmanlara çıktığı bildirildi. Ara transfer döneminde Ankaragücü'den kiralanan Erdi Dikmen'in yarın iç sahada oynanacak Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşmasında forma giyebileceği belirtildi.

KÖTÜ GİDİŞAT SONA ERECEK

ÖNCEKI hafta oynanan Gençlerbirliği müsabakasında ilk 11'de yer alan tecrübeli defans oyuncusu bu hafta formasına kavuşacak. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, son 6 maçta istedikleri sonuçları alamadıklarını artık kazanma zamanının geldiğini söyledi. Kötü gidişata son vereceklerini ifade eden Eroğlu, "Bizim için çember iyice daraldı. Kalan maçlarımızdan 3 puanlarla ayrılmak zorundayız. Futbolcularım artık sahada gereğini yapacaktır. Taraftarımızı daha fazla üzmeyeceğiz" diye konuştu.