Altınordu paraşütsüz

Spor Toto 1. Lig'de son 6 maçında puan yüzü görmeyen ve ateş hattına demir atan Altınordu, sahasında konuk ettiği güçlü rakibi Bandırmaspor'a 2-0 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü. 13'te savunmadan seken topa gelişine vuran Mehmet'in şutu direkten oyun alanına döndü. 20'de Erdi'den sıyrılan Keny kaleci Ali Emre'yle karşı karşıya pozisyonda direği nişanladı. 23'te Levent'in ortasında penaltı noktasına düşen topta Caner çok sert vurdu, Ali Emre geçit vermedi. 25'te Volkan ile girdiği ikili mücadeleyi kazanan Keny'nin şutu ağlarla buluştu: 0-1.

VOLKAN YÜZDE YÜZLÜK GOLÜ ATAMADI

45+1'de Doğancan'ın şutunu Ali Emre çıkardı, dönen top yine Doğancan'ın önünde kaldı, tekrar kaleyi yokladı, Erdi çizgi üzerinden çıkardı. 48'de Ahmet İlhan'ın ortasında Ahmet Dereli'nin kafasında top kalecide kaldı. 73'te Ahmet Dereli'nin indirdiği topu önünde bulan Volkan, yüzde yüzlük pozisyonda kaleci Gökhan'a nişanladı. 90+4'te Keny'nin pasında Osmajic kalesini terk eden Ali Emre'yi çalımlayarak topu ağlara gönderdi ve karşılaşmanın skorunu belirledi: 0-2.

EROĞLU REVİZYON YAPTI

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Bandırmaspor karşısında sahaya iki değişiklikle çıktı. Eroğlu, stoperde Yusuf Arslan'ın yerine Erdi Dikmen'e, forvet hattında ise Ahmet Dereli'nin yerine Hüsamettin Yener'e görev verdi. İzmir ekibinin Bornova'da Bandırmaspor'u konuk ettiği karşılaşmayı az sayıda kırmızı-lacivertli taraftar tribünden takip etti. Stada gelen taraftarlar Altınordu'ya büyük destek verdi. Ancak İzmir ekibi, Bandırmaspor karşısında istediğini elde edemedi. Karşılaşmanın bitiminde Altınordu'lu futbolcular büyük üzüntü yaşadı.





MİNİ YORUM

ROTASIZ BİR YELKENLİ GİBİ YOL ALIYOR

SEZON başından bu yana istikrarı bir türlü sağlayamayan Altınordu için kabus bitmeyecek gibi duruyor. Sorulması gereken asıl soru şu; Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in kapısından dönen bir takımın bu sene böylesine bir çöküş yaşamasının altında neler yatıyor. Yetersiz kadro mu, yanlış oyun sistemi mi, şanssızlıklar mı, yoksa yönetim hatası mı? Altınordu'nun sorunu çözmesi için öncelikle doğru teşhis yapması şart. Maça gelirsek; Altınordu ilk yarıda rakibini sadece seyretti. Ne hücumda organize bir atak ne de savunmada doğru pozisyon alamadı. Altınordu'nun şansı yanında olmasa tarihi bir fark görebilirdik. Son vuruşlardaki beceriksizlikler can sıktı. Çanlar Altınordu için çalarken, İzmir ekibi rotasız bir yelkenli gibi rüzgara kapılmış gidiyor. Umalım ki mucizeler gerçek olsun.



BERKE ÖZBAY