Altınordu ağır yaralı

Spor Toto 1. Lig'de önceki gün evinde Bandırmaspor'a 2-0 yenilerek üst üste 7. mağlubiyetini alan Altınordu'nun kümede kalma umutları iyice azalmaya başladı. Maç fazlasıyla kümede kalma barajının 6 puan gerisinde kalan 22 puanlı 18. sıradaki İzmir ekibi, kuruluşunun 100. yılını kutlayacağı 2023 senesi öncesi 2. Lig'e düşme korkusuyla baş başa kaldı. Son 5 maçta sadece 1 gol atabilen Altınordu, üst üste 8. sezonunu geçirdiği ligde en kötü performansını sergileyerek hayal kırıklığı yaşattı.

Geçen sezon Play-Off finali oynayan kadrosundaki oyuncularının büyük bölümüyle yollarını ayıran Altınordu'da başkan Seyit Mehmet Özkan, önemli oyuncuları satması ve yerlerini dolduramaması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

HEDEF GÖSTERMİŞTİ

2017'de yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet'imizin ve Altınordu'muzun 100. kuruluş yılında, 2023'te bir Süper Lig kulübü olarak Avrupa kupalarında ülkemizi tamamen öz kaynağımızdan yetişmiş evlatlarımız ile temsil etmek" diyen başkan Seyit Mehmet Özkan, takımın bugünkü konumu nedeniyle tepki topladı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ise toparlanacaklarını söyledi.