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Altınordu kritik virajda

Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarıda çıktığı 7 maçı da kaybederek korkulu rüya görmeye başlayan düşme hattındaki Altınordu bu hafta Nasadoge Menemenspor karşısında en kritik sınavlarından birine çıkacak.