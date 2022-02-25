1 TL’ye derbi

Spor Toto 1. Lig'de gözler Pazartesi günü İzmir derbisinde oynanacak olan Menemenspor- Altınordu maçına çevrildi. Düşme potasını yakından ilgilendiren mücadele öncesi ev sahibi Menemenspor yönetimi, bilet fiyatlarında indirime gitti. Sarılacivertliler, taraftarlarına kritik 90 dakika öncesi jest yaparak Altınordu maçının biletlerini 1 TL'den Passolig sistemi üzerinden satışa sundu. Maçın hafta içine denk gelmesine rağmen Menemen İlçe Stadı'nda taraftarlarının desteğini arkasına almak isteyen yönetimin bu jestine tribünlerin olumlu yanıt vermesi bekleniyor.

CENK LALECİ'DEN ÇAĞRI VAR

Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, iki takım için de oldukça kritik bir maçın oynanacağını belirterek, "Taraftarımıza çok ihtiyacımız olacak. Bu karşılaşmayı kazanmalıyız. Taraftarımız bize her zaman itici güç oldu. İzmir derbisinde stadımızı dolu görmek istiyoruz. Onların desteği ile oyuncularım sahada ellerinden gelen en iyi mücadeleyi gösterecek" şeklinde konuştu. Derbi öncesinde Menemenspor 29 puanla 14. sırada, Altınordu ise 22 puanla 18. sırada yer alıyor.

ALTINORDU'DA EROĞLU İLK KEZ KABUS GÖRÜYOR

Altınordu'da aralıksız 10'uncu sezonunu geçirerek rekor kıran teknik direktör Hüseyin Eroğlu, ilk kez küme düşme korkusuyla karşı karşıya kaldı. İzmir temsilcisinde göreve başladığı 2012-2013 sezonunda takımı 3'üncü Lig'de şampiyon yapan, bir sonraki sezon 2013-2014'te 2'nci Lig'de yine zirvede yer alarak art arda 2 kupa kaldıran 49 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, 8'inci sezonunu geçirdiği 1'inci Lig'de bu sezon takımını kabustan çıkaramadı. 1. Lig'de 4 kez Play-Off'u kıl payı kaçırdıktan sonra henüz geçen sezon Altay'la oynadığı Play-Off finalini 90'ıncı dakikadaki tek golle kaybederek kıl payı Süper Lig'in kapısından dönen kırmızı-lacivertliler, bu sezon düşme hattına demir attı.

MENEMEN UMUTLU ALTINORDU YARALI

DÜŞME potasının kaderini belli edecek olan İzmir derbisi öncesi, ateş hattıyla arasında 5 puanlık fark bulunan Menemen, istatistiklerde rakibi Altınordu'dan daha avantajlı. Evinde bu sezon sadece tek yenilgi alan ve son 4 maçta kaybetmeyen Menemen'in aksine Altınordu, son 7 maçı da puansız kapattı. Deplasmanda bu sezon sadece 4 puan alan kırmızı-lacivertliler bu kez Menemen'de gülmek istiyor.