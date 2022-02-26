Altınordu dışarıda kayıp

Spor Toto 1. Lig'de 7 haftadır art arda yenilerek ateş hattına demir atan Altınordu, bu sezon deplasman maçlarında da kötü bir performans sergiledi. Pazartesi günü fikstür gereği Menemenspor'a konuk olacak İzmir temsilcisi, dışarıda oynadığı 11 karşılaşmada 9 yenilgi alırken, sahadan 1 kez beraberlikle ayrıldı, sadece 1 kez kazandı. Kırmızı-lacivertliler tek galibiyetini zor günler geçiren ekiplerden Balıkesirspor'a karşı 4-3'lük skorla alırken, 1 puanı ise ligin ilk haftasında 1-1 tamamlanan maçta Keçiörengücü'ne karşı aldı. İzmir ekibi Altınordu, deplasmanda topladığı 4 puanla ligin son sırasında yer alan Balıkesirspor ile dış sahada en az puan toplayan ekip oldu.

ALİ DERE FORMAYI BIRAKMADI

ALTINORDU'DA sol bek Ali Dere, kırmızı-lacivertli takımın en istikrarlı isimlerinden biri olarak dikkat çekti. Sezon başında İstanbulspor'dan transfer edilen 29 yaşındaki futbolcu, geride kalan 25 maçın 22'sinde görev alırken sadece 3 maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Tecrübeli futbolcu Ali Dere, kadroda yer aldığı 22 müsabakada ilk 11'de sahaya çıktı.