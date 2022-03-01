Altınordu derbide güldü

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma savaşı veren iki İzmir takımının derbisinde Altınordu, deplasmanda Menemenspor'u mağlup etti: 0-1. 4. dakikada sağ kanatta gelişen Altınordu atağında Ahmet İlhan'ın yaptığı ortaya ceza sahası içinde yükselerek kafa vuruşu yapan Erdi'nin pozisyonunda kaleci Batuhan Şen, topu uzanarak kornere çeldi. 45+2'de sol kanattan atak yapan Menemenspor'da Emre Adıgüzel'in ortasına ceza sahası içinde gelişine vuran Ahmet Sagat'ın şutu kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

SON SÖZ AHMET İLHAN'IN

73'te Abdullah'ın ortasında defansı aşan topla sol çaprazda buluşan Batuhan Kırdaroğlu, kaleye sert şut gönderdi ancak kaleci Ali Emre iki hamlede topu kontrol etti. 77'de Ali Dere'nin ortaladığı topla ceza sahasında buluşan Ahmet İlhan yerden sert şut gönderdi, savunmaya çarpan top ağlarla buluştu: 0-1. Maç 1-0 Altınordu üstünlüğüyle sona erdi

ÜÇ PUANA HASRET

MENEMENSPOR, dün derbide Altınordu'ya mağlup olarak galibiyet özlemini dört maça çıkardı. En son evinde Adanaspor'u yenen sarı-lacivertliler, sonrasında çıktığı üç maçta da beraberlik almıştı. İzmir temsilcisi, derbide Altınordu'ya yenilerek rakibine hayat verirken, kendini ateş hattına attı. Menemen, ligin ilk yarısında da Altınordu'ya yenilmişti.