Altınordu nefes aldı

SPOR Toto 1. Lig'de ikinci yarıda üst üste çıktığı 7 maçı kaybederek düşme hattına demir atan Altınordu, önceki gün derbide konuk olduğu Nasadoge Menemenspor'u 1-0 mağlup ederek büyük moral buldu. Rakibine iç sahadaki ikinci yenilgisini tattıran kırmızı-lacivertliler 25 puana ulaşıp 17. sıraya yükselerek, kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkını 6'dan 4'e indirdi. İzmir temsilcisi, 24 Aralık'ta evinde 2-1 kazandığı Boluspor maçından 70 gün sonra 3 puan sevinci yaşadı. Menemenspor müsabakasının 77. dakikasında takımını öne geçirerek galibiyette başrolü oynayan kaptan Ahmet İlhan, ligdeki toplam gol sayısını 7'ye çıkardı.

EROĞLU: 3 PUANDAN FAZLASI

ALTINORDU, bu sezon 2. kez bir 90 dakikayı gol yemeden tamamladı. Kırmızı-lacivertliler, 1 Ekim'de Bornova'da oynadığı Menemenspor maçını da tek golle kazanarak kalesini gole kapatmıştı. Altınordu'nun ilk 11'inde sadece 2 altyapı oyuncusu şans buldu. Oyuna sonradan girenlerle bu sayı 5'e yükseldi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, sezonun ikinci yarısında istedikleri sonuçları alamadıklarını ve bunun takımı mental açıdan zor duruma soktuğunu belirterek, "Bu maç bizim için anlamlı ve kazanmamız gereken bir maçtı. Yukarıya tutunma anlamında bu 3 puan bize çok şey katacak. Buna 3 puandan fazlasını aldık diyebilirim. Son yıllarda hep son haftalarda yükselen bir Altınordu izletmiştik, inşallah bunu da tekrarlayacağız" dedi.

FİKSTÜRÜ ÇOK ZOR

KÜMEDE kalmaya çalışan Altınordu'yu zorlu bir fikstür bekliyor. İzmir ekibi kalan 10 maçtan 6'sını deplasmanda oynayacak. Bu hafta Erzurum'u ağırlayacak kırmızı- lacivertiler daha sonra Ümraniye (D), Adanaspor, Eyüpspor (D), Manisa FK, Ankaragücü (D), Samsunspor (D), Kocaeli (D), Balıkesirspor ve Boluspor'la (D) kapışacak