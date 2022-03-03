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Haberler Altınordu Altınordu’da kaptan dümende

Altınordu’da kaptan dümende

Ahmet İlhan’ın, Menemen maçı öncesi yaptığı konuşmayla takımını ateşlediği ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcu tüm takımı toplayıp, "Düşmeyi kabullenmeyin. Reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Sahaya çıkın, isteyin, oynayın ve kazanın" dedi

3.3.2022

Altınordu’da kaptan dümende

Spor Toto 1. Lig'de üst üste aldığı 7 mağlubiyetin ardından deplasmanda Nasadoge Menemenspor'u 1-0 yenerek kurtuluş ateşini yakan Altınordu'da galibiyet golüne imza atan kaptan Ahmet İlhan Özek'in maçtan önce takım arkadaşlarıyla önemli ve duygusal bir konuşma yaptığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun tüm takımı toplayıp, "Ben Süper Lig ve Avrupa Kupası'nda oynadım. Sizler daha da iyi yerlere gelebilirsiniz. Ama reaksiyon göstermeniz gerekir. Düşmeyi kabullenmeyin. Çıkın, isteyin, oynayın ve kazanın. Sizin reaksiyon göstermeniz için benim oynamamam gerekiyorsa söyleyin ben çıkmayayım sahaya. Ama siz çıkın ve savaşın" dediği belirtildi.

'SENİNLEYİZ AHMET İLHAN AĞABEY'
Bu konuşma üzerine takım arkadaşlarının, "Savaşacağız ve kazanacağız Ahmet ağabey. Seninleyiz" sözleriyle moral bulan Ahmet İlhan, "Menemen'i yenelim sonra kazanmaya devam edelim" mesajı verdiği kaydedildi. Tecrübeli futbolcu Menemen'e attığı golün ardından gözyaşlarını tutamamıştı. Bu sezon şimdiye kadar 7 kez rakip fileleri sarsan 34 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 2 de asist yaparak takımına katkı sağladı. Yönetim, Menemen maçının galibiyet primini 50 bin TL'ye çıkardı.