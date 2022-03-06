Altınordu pes etmiyor

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalmaya çalışan düşme potasındaki Altınordu, evinde Play-Off hattındaki Erzurumspor'u 1-0 yendi ve çıkışını sürdürdü. 5'te Altınordulu Recep'in ters vuruşunda Süleyman sağdan ceza sahasına girip vurdu, kaleci Ali Emre karşı karşıya pozisyonda ayağıyla golü önledi. 7'de kaleci Ali Emre, bu kez Mücahit'e gol izni vermedi.

23'te Recep bomboş pozisyonda topu yandan auta gönderdi. 42'de Erdi'nin ara pasında bir anda defansın arkasında topla buluşan Ahmet İlhan, ceza sahasına sokularak topu köşeden ağlara yolladı: 1-0. 60'ta ev sahibi ekip ikinci gole yaklaştı. Metehan, Şeref ve Hüsamettin'in paslaşmasında müsait pozisyonda topla buluşan Recep, topu üstten auta gönderdi. 82'de Orhan'ın ortasında Aykut kafayı vurdu, top yandan dışarı gitti. Altınordu karşılaşmayı 1-0 kazandı.

ALİ DERE İLK YARIDA SAKATLANDI

ERZURUMSPOR maçının ilk yarısında Altınordu'da sakatlık şoku yaşandı. Ali Dere, 34. dakikada rakibiyle girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Ali Dere'ye ilk müdahalesi saha içinde yapılırken futbolcu maça devam edemedi. 37'de kenara alınan tecrübeli oyuncu yerini Yusuf Can Esendemir'e bıraktı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Erzurumspor karşısında 3 değişikliğe gitti. Kubilay Aktaş ve Kürşad Sürmeli sarı kart cezaları nedeniyle forma giymedi. Kubilay'ın yerine Yusuf Yalçın, Kürşad'ın yerine de Metehan forma giydi. Eroğlu, savunmada da Furkan'ı kulübeye çekerken Rıdvan'a forma verdi.

■ BURAK HAKERLER