Altınordu zorlu virajlarda

Ligde cumartesi deplasmanda günü zirve takipçisi Bereket Sigorta Ümraniyespor'la karşılaşacak İzmir ekibi daha sonra Play-Off iddiası bulunan Adanaspor, Eyüpspor (D) ve Manisa FK ile karşılaşacak.



Bu 4 karşılaşmanın ardından üst üste 3 deplasman sınavına çıkacak kırmızı-lacivertliler bu periyotta lider Ankaragücü, Yılport Samsunspor ve Kocaelispor'un konuğu olacak. Son 2 maçında Balıkesirspor ve Boluspor'la (D) karşılaşacak 28 puanlı 16'ncı sıradaki Altınordu, kümede kalma barajıyla arasındaki 5 puanlık farkı eritip lige tutunmayı hedefliyor.

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