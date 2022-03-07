Kaptan takımını sırtlıyor

SPOR Toto 1. Lig'de ikinci yarıda üst üste 7 mağlubiyet aldıktan sonra önce Menemenspor'u önceki gün de Erzurumspor'u 1-0'lık skorlarla dize getirerek 2'de 2 yapan Altınordu, düşme hattından çıkamamasına rağmen çok kritik 6 puanı hanesine yazdırarak umudunu artırdı. Bu iki maçı da kaptanı Ahmet İlhan Özek'in golleriyle kazanan İzmir temsilcisi rakiplerine, "Ben küme düşecek takım değilim" mesajı verdi. İzmir ekibinin Menemenspor'u 1-0 yendiği karşılaşmanın 77. dakikasında gol atarak takımına hayat veren kaptan Ahmet İlhan Özek, Erzurumspor karşısında da bir kez daha takımını kurtaran kaptan oldu. Tecrübeli futbolcu, bu kez Erdi Dikmen'in 42. dakikada verdiği pası iyi değerlendirerek İzmir ekibine çok önemli 3 puan daha kazandırdı. Kalitesini ortaya koyan Ahmet İlhan Özek, takım olarak iyi mücadele ettiklerini kümede de mutlaka kalacaklarını söyledi.

EROĞLU: KAZANMAK ÖNEMLİYDİ

ALTINORDU Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, ligde kötü gidişatlarını nihayet sonlandırdıklarını söyledi. Eroğlu, "Menemen galibiyeti takımımıza büyük moral olmuştu. Galibiyet serisini devam ettirmek için Erzurumspor maçı çok önemliydi. Rakip zirveye oynasa da maçlar,mücadele etmeden kazanılmıyor. İlk yarıda kaptırdığımız toplarla pozisyon versek de oyunu dengeledik. İlk yarıyı 1-0 önde kapatarak içeri girdik. İkinci yarıda bazı bölümlerde bekleyerek oynadık, Çok önemli bir 3 puan aldık" dedi