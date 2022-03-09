Altınordu sancılı

SPOR Toto 1. Lig'de son iki haftada topladığı 6 puanla düşme hattından kurtulmak için umut tazeleyen Altınordu'da keyifler kaçtı. Cumartesi günü deplasmanda zirve takipçisi Ümraniyespor'la oynayacağı zorlu maça odaklanan İzmir ekibinde santrfor Hüsamettin Yener'in sarı kart cezalısı durumuna düşmesi teknik heyeti düşündürüyor. Kırmızı-lacivertlilerde sakatlığının nüksetmesi nedeniyle Menemenspor (D) ve Erzurumspor müsabakalarında kadroda yer almayan tecrübeli golcü Ahmet Dereli'nin ise bu hafta da büyük ihtimalle riske edilmeyeceği bildirildi. İki oyuncunun yokluğunda teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun ileri uçta Anıl'ı sahaya sürmesi bekleniyor.

KÜRŞAD VE KUBİLAY TAKIMA DÖNDÜ

HENÜZ forma şansı bulamayan altyapı patentli 20 yaşındaki Gökberk de alternatif golcü olarak kulübede görev bekleyecek. Cezaları sona eren Kürşad ve Kubilay, Ümraniyespor maçında oynayacak