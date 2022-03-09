TFF Üçüncü Lig’de Çarşamba mesaisi

TFF 3. Lig'de bugün hafta içi mesaisinde kritik maçlar oynanacak. 3. Grup'ta şampiyonluk yarışını sürdüren Fethiyespor, Ceyhanspor'u Fethiye İlçe Stadı'nda konuk edecek. 1. Grup'ta geçen hafta Formül Erbaaspor deplasmanındaki galibiyetle alt sıralardan uzaklaşan Bergama Belediyespor, Ankara'da Polatlı İlçe Stadı'nda Başkent Gözgözler Akademi karşısına çıkacak. 2. Grup'ta son 3 maçtır kazanamayıp yine düşme hattına gerileyen Kızılcabölükspor, Gema Polimer Şile Yıldızspor'u Kızılcabölük Semt Sahası'nda çıkış yakalamak için ağırlayacak. Mekik'te, kart cezalısı Alpay Eroğlu, sakatlıkları süren Ali Aydın, Fatih Cin, İdris Furat ve Ersin Aktoğa forma giyemeyecek. Maçlar saat 14.00'te başlayacak.

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