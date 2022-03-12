Altınordu yara saracak

SPOR Toto 1. Lig'de son iki haftada aldığı galibiyetlerle tehlikeli bölgeden çıkmak için umutlanan Altınordu, liglerin bir hafta ertelenmesiyle yaralarını saracak. Ligde liderlik mücadelesi veren Ümraniyespor'a konuk olacak İzmir temsilcisi kritik karşılaşma öncesi sakat oyuncuları üzerine yoğunlaştı. Altınordu'da sakatlıkları bulunan Ahmet Dereli ve Ali Dere'nin bu süreçte takıma katılması için yoğun bir çaba harcanacak. Altınordu, Erzurumspor maçında cezalı duruma düşen ve Ümraniyespor karşısında sahada yer alamayacak olan Hüsamettin Yener'in yokluğunu 8 gol katkısı veren Ahmet Dereli ile doldurmanın hesabını yapıyor.

GÖZLER DÖRT OYUNCUDA

Altınordu'da bu süreçte stoper Volkan ve Yusuf Yalçın tamamen iyileşerek takımı katılacak. Bu 4 futbolcunun takıma katılmasıyla teknik ekibin eli güçlenecek. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Ümraniye maçında da takımının iyi bir görüntü vereceğini söyledi.