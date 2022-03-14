Altınordu zoru sever

Spor Toto 1. Lig'de son 2 maçını kazanmasına rağmen düşme hattından çıkamayan Altınordu, kalan 9 maçının 6'sını deplasmanda oynayacak. İzmir temsilcisi dış sahada alacağı sonuçlara göre lige tutunup tutunamayacağını belirleyecek. Deplasmanda ilk olarak zirve takipçisi Bereket Sigorta Ümraniyespor'la karşılaşacak kırmızı-lacivertliler daha sonra birbirinden zorlu Eyüpspor, Ankaragücü, Yılport Samsunspor, Kocaelispor ve Boluspor deplasmanlarına çıkacak. Altınordu kalan periyotta taraftarının önünde sadece Adanaspor, Manisa Futbol Kulübü ve Balıkesirspor'la karşı karşıya gelecek.

DIŞARIDA İKİ GALİBİYET

Deplasmanda çıktığı 12 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 9 yenilgi alarak 7 puan toplayabilen kırmızı-lacivertliler, ligde dış saha performansı

en kötü ikinci takım konumunda. Altınordu kümede kalışını ilan etmek için deplasman karnesini düzeltmek zorunda. İzmir ekibi topladığı 28 puanın 21'ini evinde aldığı 7 galibiyetle elde etti.





BÜYÜK SAVAŞ VERECEK

SPOR Toto 1. Lig'de oynadığı 27 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 17 yenilgi ile 28 puan alarak düşme hattında 17. sırada bulunan Altınordu, girdaptan çıkmak için savaşacak. Geçen sezon Süper Lig'in kapısından dönen İzmir ekibi, bu sezon sergilediği performansla beklentilerin uzağında kaldı. Ligde 8. sezonunu geçiren Altınordu, 2019-2020'de aynı hafta sonunda 30 puanla 14. sırada yer almıştı. Bu arada İzmir ekibinde sakatlığı nedeniyle Menemenspor ve Erzurumspor maçlarını kaçıran santrfor Ahmet Dereli'nin yanı sıra hafif sakatlıkları bulunan sol bek Ali Dere, stoper Volkan ve Yusuf Yalçın iyileşerek takıma katıldı. Kırmızılacivertlilerde sarı kart cezalısı Hüsamettin dışında eksik yok.



YENİDEN 3'TE 3 YAPMAK İSTİYOR

SON iki haftada Menemenspor ve Erzurumspor'u yenerek çıkışa geçen Altınordu'da Cumartesi günü deplasmanda Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıkları sürerken, İzmir ekibi rakibini yenerek bir kez daha 3'te 3 yapmak istiyor. Ligin ilk yarısında üst üste Kocaelispor, Balıkesirspor (D) ve Boluspor'u yenerek üç maçını kazanan kırmızı- lacivertliler, hem galibiyet serisini sürdürmek hem de ateş hattından çıkmanın hesabını yapıyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Ümraniyespor maçına iyi hazırlandıklarını, rakiplerini yenerek çıkışlarını sürdüreceklerini söyledi.



AHMET İLHAN ÖZEK VARSA SORUN YOK

Ligin ikinci yarısında üst üste oynadığı 7 maçı kaybettikten sonra Menemenspor'u ardından da Erzurumspor'u Ahmet İlhan Özek'in attığı gollerle 1-0 yenen Altınordu'da kalan maçlarda gözler yine kaptanı Ahmet İlhan'da olacak. Son iki karşılaşmada takımının galip gelmesinde önemli rol oynayan ve kurtuluş ateşini yakan tecrübeli futbolcu kalan 9 haftada da iyi sonuçlar alacaklarını ve Altınordu'nun kümede kalacağını söyledi. Saha içinde takım olarak savaştıklarını belirten 34 yaşındaki oyuncu, "Kazanmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Özek, bu sezon oynadığı 22 karşılaşmada 8 gol kaydetti.