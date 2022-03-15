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Haberler Altınordu Altınordu İnce ile gururlandı

Altınordu İnce ile gururlandı

15.3.2022

Altınordu İnce ile gururlandı
SPOR Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altınordu, altyapısından yetişip devre arasında Alman ekibi Arminia Bielefeld'e transfer olan eski oyuncusu Burak İnce'nin ilk Bundesliga maçına çıkmasıyla gurur yaşadı. Altınordu gibi lige tutunma savaşı veren Arminia Bielefeld önceki gün deplasmanda zirve takipçisi Borussia Dortmund'a 1-0 mağlup olurken, 18 yaşındaki Burak maçın 90. dakikasında oyuna alınarak ilk heyecanını yaşadı. Kırmızı- lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Öz kaynak sistemimizden (ÖKS) yetişen Burak İnce, Arminia Bielefeld forması ile Bundesliga'daki ilk maçında Borussia Dortmund deplasmanında süre aldı. Tebrikler, Burak İnce" ifadelerine yer verildi.
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