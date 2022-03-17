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Altınordu’dan örnek hareket

Kırmızı-lacivertli ekibin başkanı, federasyon başkanı Nihat Özdemir’e mektup yazarak, “İşgal bitinceye kadar gençler Torbalı’daki Metin Oktay Yerleşkesi’nde misafirimiz olsun” dedi

17.3.2022

Altınordu’dan örnek hareket

İzmir'in Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden köklü kulübü Altınordu'da başkan Seyit Mehmet Özkan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline duyarsız kalmayarak Türk futbolu adına örnek bir hamle gerçekleştirdi. Özkan, Ukrayna U16 Milli Takımı'nı savaş bitene kadar Altınordu Futbol Akademisi'nin eğitim gördüğü Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde ağırlamak istediklerini açıkladı. Mehmet Özkan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e bu konuyla ilgili açık mektup gönderdi.
Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın mektubunda, "Nihat Ağabey merhaba, Ukrayna U16 Erkek Milli Takımı'nı İzmir'de Metin Oktay yerleşkemizde işgal bitinceye kadar konuk etmek isteriz. Bu konuda Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Pavelko ile görüşmenizi arz ederim. Saygılarımla" ifadeleri yer aldı. Altınordu, Türk futbolunda son yıllarda Seyit Mehmet Özkan yönetimindeki altyapı hamlesi ve yetiştirici kimliğiyle tanınıyor. A Milli Takım'ın Avrupa'da forma giyen yıldızları Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi isimleri yetiştiren Altınordu, düzenlediği uluslararası altyapı turnuvalarında Avrupa'nın dev kulüplerinin altyapı takımlarını ağırlıyor.

ÜMRANİYE'DE ÇOK ZORLANIYOR
Altınordu, cumartesi günü konuk olacağı Ümraniyespor'a karşı oynadığı 11 karşılaşmada başarılı bir grafik çizemedi. İzmir temsilcisi, İstanbul ekibiyle oynadığı bu maçlarda 6 mağlubiyet alırken, sadece 2 kez kazandı. İki ekibin 3 maçı ise beraberlikle sonuçlandı. Kırmızı-lacivertliler ligin ilk yarısında sahasında konuk ettiği Ümraniye temsilcisine 2-0'lık skorla boyun eğdi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Ümraniyespor'u yenerek 3'te 3 yapmak isediklerini söyledi. Eroğlu, "Sahada savaşan bir Altınordu olacağız. İstediğimizi elde edeceğiz" dedi.

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