Altınordu’ya Katar’dan misafir

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Katar'ın ünlü spor akademisi Aspire Academy'yi İzmir'de ağırladı.

100 kişilik bir kafile ile birlikte İzmir'de kamp yapan Katar temsilcisi kentte bulunduğu sürede Altınordu Futbol Akademisi takımları ve Göztepe U19 takımı ile maçlar yaptı.

Aspire Academy U16 Takım Koordinatörü Khalif Saleh Alsada kendilerine gösterilen yakın ilgiden dolayı Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'a teşekkür etti. Teknik Direktör Inaki Gonzalez Abadia genç sporcuların yetişmesi için iyi ilişkiler içinde olduklarını ifade etti.

MEHMET ŞAHNE'DEN ZİYARET

İZMİR Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, hafta içinde Altınordu'yu ziyaret etti.

Başkan Seyit Mehmet Özkan eşliğinde Torbalı Metin Oktay Tesisleri'ni gezen Şahne, "Çok güzel bir kompleks yapılmış. Seyit Mehmet Özkan'a teşekkür ediyorum. Emniyet olarak üzerimize düşeni yapmaya ve başkanımıza da destek olmaya hep hazırız" dedi.