Buz gibi havada mis gibi sonuç

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalmaya çalışan ve son iki maçını kazanan Altınordu, bu kez deplasmanda şampiyonluk hesapları yapan Ümraniyespor'u 1-0 yenerek 3'te 3 yaptı. Yoğun kar yağışı altında oynanan karşılaşmada İzmir ekibi iyi mücadele etti. 15'te Del Valle'nin ceza alanı sol çaprazından şutu Volkan'ın müdahalesiyle kornere çıktı. 18'de Şeref'in kullandığı kornerde Volkan dokundu, takımını öne geçirdi: 0-1. 32'de Ercan'ın ortasında topu filelere gönderen Bammou'nun golü ofsayt olduğu gerekçesiyle sayılmadı.

EMİRCAN MUTLAK GOLÜ ATAMADI

51'de Kayra'nın kornerinde Mrsic'in kafa vuruşu Ali'de kaldı. 51'de savunma arasına atılan top sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Bammou'nun şutunu Ali Emre kornere çeldi. 74'te Vrsajevic'in sağdan ortasında Bammou'nun kafasını Ali Emre harika çıkardı. 79'da Yusuf Emre'nin yerden şutu direğin yanından dışarı çıktı. 83'te Emircan'ın ceza sahasından şutu direğin yanından auta gitti. 87'de Yusuf Emre'nin çok sert şutunda yine Ali Emre gole izin vermedi. Altınordu, Ümraniye'yi 1-0 yendi.

DEPLASMANDA 3. GALİBİYETİ ALDI

Ligde tutunmaya çalışan Altınordu, bu sezon deplasmanda 3. galibiyetini elde etti. İzmir ekibi, Balıkesirspor'u 4-3, Menemenspor'u 1-0, son olarak da Ümraniyespor'u aynı skorla dize getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı yoğun kar yağışı altında oynandı. Futbolcular sahaya çıkarken zemin bir anda beyaza büründü. Görevliler kısa sürede çizgileri temizledi. Maç başlarken saha içine girmeye çalışan köpek saha görevlileri tarafından dışarıya çıkarıldı.

HÜSEYİN EROĞLU 3 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı forvet Hüsamettin, tedavisi süren santrfor Ahmet Dereli ve sol bek Ali Dere forma giyemedi. Hüsamettin'in yokluğunda Anıl, Ali Dere'nin yerinde Yusuf Can Esendemir oynadı. Hüseyin Eroğlu, Erzurumspor maçında 11'de görev verdiği Metehan Yılmaz'ı dünkü maçta yedek kulübesine çekerken yerinde ise Kubilay Aktaş görev yaptı. Muzaffer Kocaer, Yusuf Yalçın Arslan, Furkan Metin ve Rahmi Salih Kaya da yedekler arasındaydı