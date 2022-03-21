İzmir ışığı gördü

TFF 1. Lig'de kümede kalma savaşı veren İzmir ekipleri Altınordu ve Menemenspor, haftayı kritik galibiyetlerle kapatarak rahat bir nefes aldı. Ligde düşme potasında yer alan Altınordu, konuk olduğu ikinci sıradaki Ümraniyespor'u tek golle yenerek puanını 31'e çıkardı. Ligde Menemenspor ve Erzurumspor'un ardından Ümraniye'yi de yenen kırmızı-lacivertliler, seri galibiyetler ve sergilediği performansla kümede kalma yolunda dev bir adım attı. Üst üste aldığı 7 yenilginin ardından kabustan uyanan Altınordu, son sekiz haftaya umutlu girdi. Menemen ise evinde Boluspor'a geçit vermedi.



MENEMEN ARAYI AÇTI

Karadeniz temsilcisi önünde 3-0'lık skoru yakalayan sarı-lacivertli ekip, kalesinde 2 gol görse de kazanıp puanını 35'e çıkardı. Ligde 2'de 2 yapan Menemenspor, düşme potasıyla puan farkını 4'e çıkararak rahat bir nefes aldı. Milli maçlar nedeniyle lige verilecek aradan sonra 30. haftayı bay geçecek olan sarı-lacivertli İzmir temsilicisi, bu boşluğu en iyi şekilde değerlendirmek istiyor.





EROĞLU ÇOK MUTLU

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu oyuncularını tebrik ederek, "İki maçtır gol yemeden kazanıyorduk. Bu maçın zaten zor geçeceği belliydi. Bunun yanında zor saha şartları ile de mücadele ettik. Maç içinde zaman zaman kar yağdı, zemin ağırlaştı ama buna rağmen oyuncularım çok iyi mücadele ettiler. Ümraniyespor gibi ligi domine etmiş bir takıma karşı galibiyet almak kolay değil. Kazanılan 3 puan çok önemli" dedi.



LALECİ TEMKİNLİ

Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, bekledikleri seriyi yakaladıklarını söyledi. Ancak temkinli de konuşan genç çalıştırıcı, "Şu an için durumumuz gayet iyi. Oynadığımız futboldan da çok memnunum. Fakat her şey bitti diyemeyiz. Rehavete kapılırsak yeniden geriye düşeriz. Bu seriyi sürdüreceğiz ve takımımızı kümede tutacağız" dedi.