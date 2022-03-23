Denizlispor’da Mesut Bakkal baş tacı oldu

DENİZLİSPOR Başkanı Mehmet Uz, teknik direktör Mesut Bakkal'ın göreve gelmesiyle birçok futbolcunun performansının yükseldiğini söyledi. Bakkal, göreve başlamasıyla birlikte Horoz'da başarı grafiği arttı. Maç maşına 1.83 puan ortalaması yakalayan Bakkal, başarı çıtasını yükseltti. Bakkal ile birlikte takımdaki değişikliklerin gözden kaçmadığını vurgulayan başkan Mehmet Uz, futbolda psikolojinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Eskiden teknik adam ağır olur, konuşmaz, gözükmez algısı vardı. Futbolcuyla iletişimin ne kadar değerli olduğunu hocamız Mesut Bakkal net olarak gösterdi. Futbolcularla bağı çok iyi" dedi.

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