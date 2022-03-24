Altınordu’nun her maçı final

Spor Toto 1. Lig'de son 3 karşılaşmada Nasadoge Menemenspor (D), Erzurumspor ve Ümraniyespor'u (D) 1-0'lık skorlarla mağlup ederek 9 puan toplamasına rağmen düşme hattından kurtulamayan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, kalan 8 haftada 8 final mücadelesi vereceklerini dile getirdi. Ligin boyu kısaldıkça üst sıralarda yer alan takımların puan kayıpları yaşadığı, alttaki ekiplerin de yukarı tırmanma mücadelesi verdiğini anlatan deneyimli teknik adam, "Kalan maçlarımız hep final havasında geçecek. En yakın maçımız ilk finalimiz olacak. Adanaspor'u evimizde yenerek seriyi sürdürme ve sezon sonunda lige tutunma hedefindeyiz" dedi.

ÖZGÜVEN KAZANDIK

"Zorluk derecesi yüksek olan 3 maçı gol yemeden tamamlamak bizim için önemliydi" diyen Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu, "Ligde 3 hafta önce çok gerideydik. Kimsenin umudu yok gibi görünüyordu. Altınordu'yu herkes, 'Kümede kalması zor' diye yorumluyordu. Art arda 3 maç kazanmak bize bireysel ve genel olarak özgüven sağladı, moralimizi artırdı. Bunun yansıması daha fazla olacak. Galibiyetlerin devamı gelecek" dedi.